Шарлык, Оренбургская область, 9 февраля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В райцентре Шарлык Оренбургской области из-за опасного состояния многоквартирного дома ввели режим ЧС. Об этом сообщает администрация района.

ГУ МЧС по Оренбургской области В доме ввели режим ЧС

В ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провёл глава района Дмитрий Волков, принято решение о введение режима ЧС в этом доме. На место ЧП приезжали специалисты министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области. Сегодня, 9 февраля, ожидается приезд специалистов, которые проведут детальное обследование технического состояния здания. Уже после будут приняты дальнейшие решения.

Напомним, в ночь на 8 февраля крыша дома не выдержала нагрузки скопившегося снега и провисла. В результате разрушены некоторые окна. Все жильцы эвакуированы. Возле аварийного здания организовано круглосуточное дежурство.