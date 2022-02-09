Чита, 9 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Забайкалье, где ежедневно стали выявлять более тысячи новых носителей коронавируса, ситуация с заболеваемостью остается непростой, но стала вполне управляемой. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа на заседании оперативного штаба региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По ее словам, эта неделя может стать пиковой по уровню заболеваемости.

«Проводя аналогию с тем, как протекали эпидемии в Чите в предыдущие годы, можно сделать прогноз, что еще четыре недели мы будем находиться на достаточно высоких уровнях заболеваемости. Эта неделя будет либо пиковой, либо даст стабилизацию заболеваемости на высоком уровне. При этом раньше пик заболеваемости приходился на четвертую неделю, сейчас мы выходим на пятую», — сказала Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае стала ещё более напряжённой: на 9 февраля 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 111 638 (+1353 за минувшие сутки). Это один из рекордных показателей за всю историю пандемии.

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