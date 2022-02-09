В Самаре эвакуируют брошенные на обочинах и мешающие уборке снега машины
Самара, 9 февраля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Работы по эвакуации или перемещению брошенных на обочинах автомобилей, которые создают значительные препятствия для движения общественного транспорта и очистки улиц от снега, активизировали в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Надолго припаркованный транспорт, особенно грузовой, а также «подснежники» — машины, брошенные автовладельцами на обочинах дорог и проездов, создают значительные препятствия и для движения общественного транспорта, и для полноценной очистки», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что сотрудники ГИБДД активизировали работы по эвакуации или перемещению таких автомобилей.
В первую очередь от снега очищают подъезды к социальным учреждениям.
Так, 8 февраля в одну смену на расчистку улиц направлены 220 уборщиков и 168 спецмашин.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что мусоровозы не могут забрать отходы, поскольку не могут подъехать к контейнерам из-за больших сугробов в населенных пунктах в Самарской области.