Самара, 9 февраля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Работы по эвакуации или перемещению брошенных на обочинах автомобилей, которые создают значительные препятствия для движения общественного транспорта и очистки улиц от снега, активизировали в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

City-yaroslavl.ru Вывоз снега

«Надолго припаркованный транспорт, особенно грузовой, а также «подснежники» — машины, брошенные автовладельцами на обочинах дорог и проездов, создают значительные препятствия и для движения общественного транспорта, и для полноценной очистки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что сотрудники ГИБДД активизировали работы по эвакуации или перемещению таких автомобилей.

В первую очередь от снега очищают подъезды к социальным учреждениям.

Так, 8 февраля в одну смену на расчистку улиц направлены 220 уборщиков и 168 спецмашин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что мусоровозы не могут забрать отходы, поскольку не могут подъехать к контейнерам из-за больших сугробов в населенных пунктах в Самарской области.