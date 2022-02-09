Богота, 9 февраля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. На финансирование программ переподготовки сотрудников правоохранительных органов Колумбии американским правительством будет выделено $8 млн. Об этом 9 февраля сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на пресс-конференции по итогам переговоров в Боготе.

Ssturner71 Виктория Нуланд

«Я с гордостью объявляю о выделении правительством США на поддержку работы колумбийской национальной полиции дополнительных $8 млн, в частности на улучшение образовательных программ полиции в области прав человека, наказание ответственных за нарушение прав человека и на выявление коррупции в полицейских органах», — сказала она.

Кроме того, Нуланд рассказала об успехах в сотрудничестве Колумбии и США в сферах противодействия экстремизму, жестокости, наркоторговле и преступности, а также преступлениям экологического характера.

Отметим, в Колумбии с апреля прошлого года произошли массовые протесты против налоговой реформы, в результате чего не менее 50 человек погибли и порядка 2,3 тыс. пострадали.