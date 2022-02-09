Москва, 9 февраля 2022, 08:57 — REGNUM Тромбоз часто встречается у пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, а на его фоне может развиться тяжелая ишемия с угрозой ампутации конечности. Об этом доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин рассказал РИА Новости.
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Он отметил, что после COVID-19 возникают серьёзные осложнения в сердечно-сосудистой системе. Страдает в первую очередь система свертывания крови, поэтому очень часто после этой болезни встречается тромбоз — формирование свёртков крови внутри кровеносных сосудов.
В основном страдают артерии верхних и нижних конечностей. На фоне тромбоза может развиться тяжёлая ишемия — критическое ухудшение кровоснабжения, а это может привести к ампутации конечности.
«Во время пандемии таких случаев было немало», — заявил Чупин.
Он добавил, что риск развития тромбоза сохраняется довольно долго. Негативные проявления сохраняются тем дольше, чем тяжелее болел человек. В группе риска находятся люди с атеросклерозом, особенно те, кому прежде уже делали операции на сосудах.
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