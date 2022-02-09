Пхеньян, 9 февраля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль в ходе встречи с российским послом в Пхеньяне Александром Мацегорой обсудил особенности двусторонних отношений России и Северной Кореи. Об этом сообщается на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги КНДР и России

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«Во время встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, о региональной и международной повестке, представляющей взаимный интерес, а также договорились о дальнейшем укреплении стратегического сотрудничества между двумя странами», — отмечено в сообщении.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе корейской стороны. Как отмечено на странице посольства России в КНДР в Facebook, стороны «обменялись мнениями о складывающейся международной обстановке в контексте событий вокруг Украины и на Корейском полуострове».

«Подтверждена обоюдная заинтересованность в укреплении двустороннего взаимодействия, в том числе на международных площадках, и готовность предпринимать практические шаги в этом направлении», — добавили в дипведомстве.

Также стороны акцентировали «настрой на уплотнение дипломатических контактов на уровне посольств и курирующих департаментов двух внешнеполитических ведомств».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил, что позиция Соединённых Штатов и их союзников в вопросе урегулирования ситуации на Корейском полуострове играет значительную роль для продвижения этого процесса.