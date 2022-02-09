Петропавловск-Камчатский, 9 февраля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. На Камчатке от COVID-19 привили уже 138 тыс. человек, что составляет более 70% от подлежащего вакцинации взрослого населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля в краевом правительстве.

Tim Reckmann Вакцинация

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За последние сутки в крае вакцинировали 275 человек. В течение недели в среднем проходят процесс иммунизации 245 жителей Камчатки.

В крае продолжает вестись запись на вакцинацию от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

«Согласно методологии вакцинация проводится только в лечебном учреждении с согласия родителей или законных представителей. Нам поступают заявки на вакцинацию детей-инвалидов, родители хотят обезопасить детей, но мы идем строго по методическим указаниям и таким деткам отказываем. Работа ведется, через предварительную запись вакцинация детей реализуется», — рассказал министр здравоохранения Камчатки Андрей Кузьмин.

Как сообщало ИА REGNUM, увеличение количества заразившихся коронавирусной инфекцией в Амурской области будет стремительным. Таков прогноз руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой. Своё мнение она высказала в эфире телеканала «Вести. Амурская область».