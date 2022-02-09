Улан-Удэ, 9 февраля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Газопровод «Сила Сибири — 2» пройдёт по территории Тункинского, Кяхтинского и Закаменского районов Бурятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минтранса республики, компания «Газпром» предварительно определились с трассировкой проекта.

ПАО «Газпром» Карта «Силы Сибири»

«Он пройдёт в том числе и через Бурятию. При реализации этого проекта будет рассмотрена возможность газификации республики как сетевым, так и сжиженным природным газом», — отметили в ведомстве.

В случае, если часть газопровода пройдёт через Центральную экологическую зону Байкала, строиться он будет с соблюдением всех экологических требований.

По словам зампреда регионального правительства Евгения Луковникова, газификация особенно важна для Тункинского района, где развивается туристическая отрасль. Газ позволит жителям отказаться от угольных котельных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос о газификации Бурятии был поднят на обсуждении в Совете Федерации РФ. По словам главы республики Алексея Цыденова, в XXI веке им приходится топить дома и социальные объекты углём и дровами.

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