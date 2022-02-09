Орск, Оренбургская область, 9 февраля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Оренбургской области жертвой мошенничества стала орская учительница. Она лишилась 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

По данным ведомства, женщине позвонил неизвестный, представился работником банка и проинформировал о попытке несанкционированного списания денежных средств. Он заявил, что для предотвращения мошеннических действий необходимо все имеющиеся деньги перевести на «безопасный» счет.

Кроме того, к обману подключились якобы сотрудники правоохранительных органов, которые, используя программу подмены телефонных номеров, звонили женщине с номера телефона, идентичного номеру УМВД России по Оренбургской области. Лжеполицейские подтвердили, что она чуть было не попалась на уловки злоумышленников и для того, чтобы исправить ситуацию, ей необходимо сотрудничать с представителями банка и полностью выполнять все их указания.

В течение восьми дней злоумышленники убеждали педагога обналичить денежные средства, привязать в мобильном приложении кредитного учреждения две неустановленные банковские карты и перевести на них все деньги через банкоматы, расположенные в различных магазинах города. Когда все указания были выполнены, орчанка осознала, что ее обманули. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.