Монреаль, Канада, 9 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:1.

Nhl.com «Нью-Джерси Дэвилз»

В составе «Нью-Джерси» дубль оформил нападающий Майкл Маклауд, ещё по шайбе забросили форварды Доусон Мерсер, Нико Хишир, Йеспер Боквист, Павел Заха и Томаш Татар. У «Монреаля» отличился защитник Бретт Кулак.

На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 37 очков. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с 23 очками.

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