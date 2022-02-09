Джакарта, 9 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей с Национальным днем прессы, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«От имени общества, нации и штата я желаю вам счастливого дня прессы. Спасибо, несмотря на пандемию, сотрудники пресс-служб продолжают работать, чтобы передавать информацию, повышать грамотность, вселять оптимизм и надежду», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в 2021 году экспорт продемонстрировал очень высокий рост, который составил 41,9%.