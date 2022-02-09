Варгашинский район, Курганская область, 9 февраля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Курганской области в отношении главы сельского поселения из Варгашинского района возбуждено уголовное дело за повторное вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Цитата из к/ф «Грязь». реж Джон С. Бейрд. 2013. Великобритания, Германия, Швеция, Бельгия, США Пьяный

По версии следствия, подозреваемый чиновник весной 2021 года уже был пойман пьяным за рулём. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год восемь месяцев.

Однако подозреваемый в конце декабря 2021 года вновь сел за руль в пьяном состоянии и был задержан дорожными полицейскими. От прохождения медицинского освидетельствования глава сельсовета отказался.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для закрепления доказательственной базы по уголовному делу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Ростове-на-Дону задержан водитель, протаранивший в пьяном виде 15 автомобилей на территории жилого комплекса.