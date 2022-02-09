Москва, 9 февраля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Ежегодно 8 февраля учёные нашей страны отмечают свой профессиональный праздник — День российской науки. В этот день научное направление РДШ провело мероприятия, в которых приняли участие более 5 тысяч школьников. Они создавали научные загадки и мемы, играли в онлайн-квиз, учились управлять дронами и ходили на экскурсии в вузы.

(сс) garalt День науки, 08.02.2022

В Артеке 6 и 7 февраля при поддержке РДШ-Наука прошла школа пилотирования дронов в рамках II Всероссийского фестиваля науки «АртСайнс».

В рамках проекта вовлечения школьников в научно-техническое творчество, который РДШ реализует совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством просвещения РФ и Фондом содействия инновациям, в вузах прошли экскурсии для школьников из отдаленных муниципалитетов. При поддержке Администрации Президента РФ для них были организованы лекции.

Экскурсию по биохимической лаборатории в Институте естественных наук и техносферной безопасности Сахалинского государственного университета провела заведующая лабораторией Елена Латковская. Ребята узнали, какие виды анализов и на каком оборудовании можно произвести, как влияет деятельность человека на качество окружающей среды.

О разработках в области IT-геофизики рассказал заместитель директора по науке ООО «Геофизтех» Алексей Коновалов. Детям были продемонстрирован действующий программно-аппаратный комплекс, регистрирующий сейсмические изменения по всему Сахалину. Научно-популярную лекцию «Инструменты дистанционного зондирования Земли» прочитал преподаватель Валерий Романюк в Лаборатории дистанционного зондирования земли СахГУ и РАН (Технический нефтегазовый институт).

Для школьников из Нижегородской области была организована экскурсия по лабораториям Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева с практическими мастер-классами. Школьники попробовали себя в разных направлениях технической деятельности, познакомились с программами для проектной инженерно-технической деятельности, а также более подробно узнали про обучение и поступление в Нижегородский политехнический университет. О своем профессиональном опыте гостям рассказал доцент кафедры теоретической физики ННГУ им.Н.И. Лобачевского Антон Конаков.

Школьники Челябинской области посетили Южно-Уральский государственный университет. Для гостей провели экскурсии по лабораториям и историческо-археологическому музею, ребята посетили лекцию по криминалистике, приняли участие в квизе по предпринимательскому праву и мастер-классе по журналистике в ЮУрГУ ТВ. Также в рамках программы прошла лекция по материаловедению и новым материалам, которую провел заведующий кафедрой «Материаловедение и физико-химия материалов» Денис Винник.

В Вологодском государственном университете ребятам показали, как работает лазерный станок, они смогли сделать свой школьный хэштег #кадуйскаясш. Они увидели, как применяют 3D принтер в рамках промышленного дизайна и программируют дронов. На памятьучастники получили изготовленные на лазерном гравере брелоки с логотипом университета.