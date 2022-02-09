Ульяновск, 9 февраля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских считает возмутительной «попытку администрации» одного из районов купить машину за 3 млн рублей при бюджетном долге в 100 млн рублей. И поручил «поставить блок» на дорогостоящие закупки, «без которых можно обойтись». Об этом глава региона написал на своей странице в социальных сетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Ретро-машины

Алексей Русских заявил, что в Мелекесском районе будет отменён аукцион по закупке автомобиля, отметив, что данная попытка «возмутительна». Он пояснил, что администрация хотела приобрести машину «для своего комфорта» по начальной цене в 3 млн рублей, при этом накопив 100 млн рублей муниципального долга.

Губернатор сделал вывод, что «не до всех доходит», что в регионе сложилась серьёзная ситуация, напомнив о главной задаче руководителей — обеспечить жизнедеятельность всех служб района:

«Поэтому принял решение поставить блок на закупку дорогостоящей техники, мебели и других приобретений, без которых можно обойтись районам с высокой долговой нагрузкой».

Алексей Русских заявил, что «накопленные долги некоторых районов зашкаливают», призвав коллег «спуститься с небес на землю» и заняться выработкой антикризисных мер для исправления ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для парка культуры и отдыха приобретается бывший в употреблении аукцион. Максимальная цена договора составляет 3,7 млн рублей.

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