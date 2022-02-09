Чита, , 08:36 — REGNUM В связи с действующим в Забайкалье режимом повышенной готовности из-за участившихся случаев нападения собак, большинство муниципальных образований региона заключили прямые договоры с подрядными организациями на отлов животных без владельцев. Подробности 9 февраля со ссылкой на руководителя краевой ветеринарной службы Андрея Лима сообщает его помощник Анастасия Латыпова.

Собака Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова, в регионе организовано строительство двух временных пунктов передержки животных в Агинском и Читинском районах. Они начнут работу на следующей неделе. Расширяются действующие три приюта: в Чите, Шилкинском и Краснокаменском районах.

«Сегодня на территории края работает пять подрядных организаций. Бригады осуществляют ежедневный отлов животных без владельцев и помещают их в приюты», — добавил Андрей Лим.

Органам полиции рекомендовано рассмотреть вопрос о привлечении к административной ответственности граждан, занимающихся кормлением бездомных животных.

К забайкальцам, которые выгуливают собак без поводка и намордника, а также препятствуют отлову животных без владельцев будут применяться штрафные санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Домне (Забайкальский край) 22 января, после школы, пропала семилетняя девочка, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. Губернатор региона Александр Осипов заявил, что в федеральном законодательстве есть изъяны, которые не позволяют удалить собак с улиц населенных пунктов.

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В в связи со скоплением бродячих собак, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, в границах Читы и Читинского района с 27 января введён режим повышенной готовности.

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