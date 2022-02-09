Нур-Султан, , 08:36 — REGNUM В городе Кокчетаве, являющимся центром столичной Акмолинской области, расположенной на севере Казахстана, в 2022 году планируется начать производство автоматов Калашникова. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Автомат Калашникова Kalashnikovgroup.ru

пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана «В течение года в Кокчетаве планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года».

Отмечается, что сборка автоматов АК-12 (калибра 5,45-мм) и АК-15 (калибра 7,62-мм) будет осуществляться на базе завода «Тыныс».

В Казахстане в текущем году также планируется развёртывание ещё нескольких перспективных проектов по линии военно-технического сотрудничества. В том числе — сборка вертолётов Ми-171Ш, производство автоматных боеприпасов, средств радиационной и химической защиты, технических средств охраны государственной границы и других.

Как сообщало ИА REGNUM, сухопутные войска Бангладеш закупят первую партию российских автоматов АК-15 под патрон 7,62×39 производства группы компаний «Калашников».

Читайте ранее в этом сюжете: Армия Бангладеш начинает вооружаться российскими автоматами АК-15