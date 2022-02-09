Лондон, , 08:33 — REGNUM С момента высылки из Великобритании в 2018 году российских дипломатов численный состав сотрудников посольства РФ в Лондоне не восстановлен. Об этом 9 февраля рассказал посол России в Британии Андрей Келин в преддверии Дня дипломата, отмечаемого 10 февраля.

Андрей Келин Mid.ru

«Нет, она сохраняется, у нас по-прежнему идут тяжелые визовые обмены», — приводит его слова ТАСС в ответ на вопрос о том, существует ли в настоящее время проблема с выдачей виз дипломатическому составу.

Также Келин указал, что такого обмена не было уже на протяжении полугода и выразил надежду на то, что таковой сможет состояться и новая партия сотрудников сможет приехать, отметив, чтов этом вопросе у двух стран сохраняется паритет.

«У нас сейчас работает около 30 дипломатов, все последние годы это число не менялось. До высылки их было более 50. И у нас, и у британцев. В этих параметрах мы остаемся», — пояснил посол РФ в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон отправит в Польшу 350 своих военных.