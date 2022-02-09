Уфа, 9 февраля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления Следственного комитете РФ по Башкирии Денису Чернятьеву доложить по обстоятельствам, изложенным в обращении дольщиков ЖК «Цветы Башкирии». Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Цитата из видео «Обращение дольщиков «Окского берега» к президенту Владимиру Путину» (Дольщики Окского берега) Обращение дольщиков

Сообщается, что в СМИ было опубликовано обращение дольщиков из Башкирии к главе ведомства: жители сообщили, что 29 ноября прошлого года суд вынес решение о смене застройщика. Но это до сих пор не было сделано по вине заинтересованных лиц. Таким образом, права граждан существенно нарушены.

Отмечается, что Бастрыкин дал указание главе СУ СК РФ по Башкирии Денису Чернятьеву доложить по обстоятельствам, которые изложили дольщики в своем обращении, а также о ходе и итогах проведенной ранее процессуальной проверки и принятых мерах по восстановлению нарушенных прав граждан.