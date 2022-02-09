Соль-Илецк, Оренбургская область, , 08:32 — REGNUM В Соль-Илецком районе Оренбургской области вынесен приговор в отношении водителя самосвала, который насмерть сбил работника, занятого ремонтом дороги. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд Scarincilawyer.com

Мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности при проведении иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. В сентябре 2020 года проводились дорожно-строительные работы на участке автомобильной дороги общего пользования Р — 239 (Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном). В утреннее время водитель самосвала, ослепленный светом фар асфальтоукладчика, не принял мер к остановке автомобиля и допустил по неосторожности наезд на работника, который устанавливал шнур в зоне укладки асфальтобетонной смеси. Рабочий скончался на месте происшествия.

Суд приговорил водителя самосвала в году лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания назначено лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение полутора лет. Приговор в законную силу не вступил.