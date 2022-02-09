Москва, 9 февраля 2022, 08:32 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя передал генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутеррешу требование Москвы запустить арбитражный трибунал в отношении Соединенных Штатов из-за визовых вопросов. Об этом Небензя заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпредство России при Организации Объединённых наций (ООН) обвинило коллег из США в лицемерии из-за подрыва ценностей ООН, а также в заявлениях о своей исключительности.
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