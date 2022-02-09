Москва, 9 февраля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя передал Генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутеррешу требование Москвы запустить арбитражный трибунал в отношении Соединенных Штатов из-за визовых вопросов. Об этом Небензя заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Недавно я был у Генерального секретаря (ООН) и передал ему послание министра (иностранных дел РФ Сергея Лаврова), в котором он перечисляет эти проблемы и требует от Генсека начать процедуру арбитража по соответствующей статье со страной пребывания для того, чтобы разобрать действия властей страны, которая обязана обеспечить условия для работы миссии при ООН», — сказал Чижов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпредство России при Организации Объединённых Наций (ООН) обвинило коллег из США в лицемерии из-за подрыва ценностей ООН, а также в заявлениях о своей исключительности.

Читайте также: Постпредство России в ООН обрушилось с критикой на США