Кош-Агачский район, Алтай, 9 февраля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Кош-Агачском районе Республики Алтай вынесен приговор местному жителю по обвинению в попытке продажи трёх черепов с рогами краснокнижного алтайского горного барана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следственное управление СКР по Республике Алтай Череп архара

По данным следствия, летом 2021 года мужчина подобрал в труднодоступной местности три черепа архара, перевёз к себе домой и незаконно хранил в сарае. Решив продать находки, он разместил объявление в сети, на что обратили внимание сотрудники пограничной службы.

«Спустя несколько дней в ходе успешно проведенных последними оперативно-розыскных мероприятий у обвиняемого при попытке сбыта было изъято три черепа архаров с рогами», — отметили в управлении.

По итогам слушаний суд признал сельчанина виновным и приговорил к 1 году и 2 месяцам лишения свободы условно со штрафом в размере 30 тыс. рублей.