Чебоксары, 9 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Чувашии заключён под стражу водитель, которого подозревают в совершении смертельного «пьяного» ДТП и оставлении места происшествия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 2 февраля 2022 года в Канашском районе возле деревни Хучель. По данным следствия, водитель автомобиля Hyudai при выезде на полосу встречного движения столкнулся с «Ладой Калиной». В надзорном ведомстве сообщают, что в результате ДТП одна из пассажирок отечественной машины скончалась на месте происшествия, другая была госпитализирована.

«Виновник аварии скрылся, но через некоторое время был установлен и задержан сотрудниками полиции. Предварительно установлено, что в момент аварии он находился в состоянии опьянения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители отмечают, что подозреваемый ранее был осуждён за управление автомобилем в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ). Суд поддержал ходатайство об аресте подозреваемого на два месяца.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлёкшее смерть потерпевшей»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшим. Авария произошла 4 февраля 2022 года, подозреваемым является житель Мурманской области.

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