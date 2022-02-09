Хабаровск, 9 февраля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Житель посёлка Эльбан Амурского района пойдёт под суд за убийство сожительницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Цитата из к/ф «Остров проклятых». реж Мартин Скорсезе. 2009. США Убил жену

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По версии следствия, 47-летний мужчина в ходе ссоры на почве ревности к своей сожительнице, нанес ей не менее 50 ударов металлическим табуретом.

Женщина от полученных травм умерла на месте происшествия через некоторое время.

Мужчина свою вину в совершении преступления признал полностью.

Уголовное дело направлено в Амурский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье завершено уголовное дело в отношении двух жителей Партизанского городского округа, обвиняемых в убийстве двух человек, разбое, угоне и поджоге автомобиля, незаконном хранении наркотиков в крупном размере.