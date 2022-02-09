Бостон, США, 9 февраля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Логотип хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз»

В составе «Питтсбурга» дубль оформил нападающий Дэнтон Хайнен, ещё по шайбе забросили Сидни Кросби и Брайан Раст. У «Бостона» дубль на счету форварда Давида Пастрняка.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 64 очка. «Бостон» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 55 очками.

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