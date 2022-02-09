Якутск, 9 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Из Якутска на территорию Бурятии перевезли 45 собак. Транспортировка животных производилась с нарушением закона, возбуждено административное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области.

geralt Собака в приюте

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Перевозку животных заказали волонтёры, маршрут их движения не был согласован в соответствии с требованиями законодательства. На собак не было сопроводительной документации.

Водитель грузовика объяснил сотрудникам ГИБДД, что животных везут в Бурятию с целью найти им хозяев или устроить в приют.

Как сообщало ИА REGNUM, фонд «Помоги выжить», обслуживающий приют для собак в Якутске, заподозрили в приписках. Проверяющие не досчитались около 400 животных притом, что на содержание каждой из них организация получает деньги. Контракт с горадминистрацией заключён на сумму 45,3 млн рублей.