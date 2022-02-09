Сеул, , 08:26 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 8 февраля телефонные переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, с которым обменялся мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, представители двух стран договорились о дальнейшем развитии стратегического партнерства и укреплении связей в будущем.

Предполагается, что переговоры министров иностранных дел Южной Кореи и Индии состоялись на фоне бойкота южнокорейской компании Hyundai. Ранее пакистанский партер южнокорейской компании выразил поддержку жителям спорного региона Кашмир, что вызвало недовольство.

Отметим, что Индия является ключевым партнером Южной Кореи в реализации «Новой южной политики».