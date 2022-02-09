Сеул, 9 февраля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 8 февраля телефонные переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, с которым обменялся мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, представители двух стран договорились о дальнейшем развитии стратегического партнерства и укреплении связей в будущем.

Предполагается, что переговоры министров иностранных дел Южной Кореи и Индии состоялись на фоне бойкота южнокорейской компании Hyundai. Ранее пакистанский партер южнокорейской компании выразил поддержку жителям спорного региона Кашмир, что вызвало недовольство.

Отметим, что Индия является ключевым партнером Южной Кореи в реализации «Новой южной политики».