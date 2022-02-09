Оттава, 9 февраля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

nhl.com Андрей Свечников

В составе «Оттавы» дубль оформил нападающий Брэди Ткачук, ещё по шайбе забросили Алекс Форментон и Крис Тирни.

У «Каролины» точными бросками отметились российский нападающий Андрей Свечников, а также Брендан Смит и Винсент Трочек.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 36 очков. «Каролина» идёт на третьем месте в Восточной конференции с 65 очками.

Читайте также: Гол Кузнецова с паса Овечкина не спас «Вашингтон» в матче с «Коламбусом»