Сана, , 08:25 — REGNUM Йеменские мятежнки-хуситы (движение «Ансар Аллах») атаковали гражданские объекты в провинции Хаджжа в Йемене, используя три баллистические ракеты. Об этом 8 февраля передал телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Йемен Ibrahem Qasim

В альянсе предупредили, что повстанцев ждет «законная реакция» на подобные действия. Телеканал Al Arabiya сообщил, что в результате операции правительственных сил Йемена и военных аравийской коалиции в провинции Хаджжа были уничтожены восемь боевых машин хуситов. Мятежники также понесли потери в живой силе.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля по меньшей мере десять военнослужащих правительственных войск Йемена погибли в результате взрыва противопехотной мины в провинции Хаджжа у границы с Саудовской Аравией.

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