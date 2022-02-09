Сана, 9 февраля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Йеменские мятежнки-хуситы (движение «Ансар Аллах») атаковали гражданские объекты в провинции Хаджжа в Йемене, используя три баллистические ракеты. Об этом 8 февраля передал телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Ibrahem Qasim Йемен

В альянсе предупредили, что повстанцев ждет «законная реакция» на подобные действия. Телеканал Al Arabiya сообщил, что в результате операции правительственных сил Йемена и военных аравийской коалиции в провинции Хаджжа были уничтожены восемь боевых машин хуситов. Мятежники также понесли потери в живой силе.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля по меньшей мере десять военнослужащих правительственных войск Йемена погибли в результате взрыва противопехотной мины в провинции Хаджжа у границы с Саудовской Аравией.