Москва, , 08:24 — REGNUM Впечатляюще итоги реализации национального проекта «Производительность труда» обнародовал коллектив «Пассажирского автотранспортного предприятия №1» в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра). Благодаря применению бережливых технологий, выработка на потоке технического обслуживания автобуса МАЗ-103 выросла более чем в 2,5 раза. Кроме того, время протекания процесса сократилось на 60%, а незавершенное производство на 43%. Подробности сообщает сайт производительность.рф.

В течение полугода работники компании сотрудничали с экспертами ФЦК, чтобы добиться повышения эффективности производственных процессов.

ПАТП №1 — второе по значимости автотранспортное предприятие, специализирующиеся на пассажирских перевозках в Нижневартовске, занимает 25% в доле городских и более 60% междугородних перевозках. В последнее время с учетом развития конкуренции в сфере транспортных услуг, перед коллективом предприятия появились новые задачи.

В качестве пилотного потока на предприятии был выбран участок ремонтно-механических мастерских по проведению технического обслуживания №2 автобуса МАЗ-103. Сюда входит комплекс плановых профилактических работ, которые проводятся каждые 12 тыс. км пробега, чтобы предупредить неисправности транспортных средств. Это главное подразделение в системе техобслуживания и ремонта, от которого зависят результаты работы предприятия в целом.

После анализа потока были определены направления его оптимизации: снижение излишних перемещений слесарей; снижение времени ожидания запчастей; создание оборотного склада; повышение качества приобретаемых запчастей.

«В течение последних лет с учетом развития конкуренции в сфере транспортных услуг, перед коллективом появились новые задачи. И уже часть из них была решена. Теперь благодаря участию в нацпроекте можем оценить вектор развития предприятия по-новому», — пояснил генеральный директор ООО «ПАТП-1» Геннадий Калинин.

По его словам, результате внедрения процессов оптимизации участка, выработка увеличивалась на 150%, (с 1,04 до 2,64 нчас/челчас), незавершенное производство сократилось на 43% (с 7 до 4 часов), а время протекания процесса на 60% (с 1895 до 780 минут). Качество ремонта транспортных средств стало лучше, снижено время нахождения автобусов на техобслуживании.

«Одним из самых главных мероприятий проекта стало изменение мотивации слесарей. Люди поняли, что могут работать легче, лучше и, соответственно, результативнее. У предприятия пропала необходимость в поиске дополнительного квалифицированного персонала для обеспечения высокого уровня производительности.

Благодаря бережливым мерам удалось высвободить двух слесарей, переведя их на другие участки — агрегатный цех и моторный цех. Второе мероприятие, которое реализовали на производстве — это организация оборотного склада. Оно позволило в несколько раз сократить время рабочих процессов, оптимизировать ремонтные работы и повысить производительность», — отметил руководитель проекта ФЦК Дмитрий Попов.

Кроме того, часть мероприятий проекта была направлена на повышение культуры производства. После доукомплектовки рабочих мест инструментом произошло снижение потерь времени слесарей на поиск ключей на 20 минут.

«По итогу реализации нацпроекта на одном из главных и старейших предприятий транспортной сферы нашего города достигнуты высокие результаты. Радует то, что коллектив учится работать по-новому, продуктивнее», — пояснила директор департамента экономического развития города Ильяна Багишева.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» работает для повышения конкурентоспособности российских товаров и услуг, создавая культуру высокой производительности и эффективности среди работников организаций в каждом регионе России. Реализуется уже пятый год, в нем участвует 71 регион, более 3000 предприятий. Первые 1300 (42%) компаний уже отработали проекты с ФЦК И РЦК, внедрены методы бережливого производства.

В результате увеличена добавленная стоимость на 71 млрд, прирост производительности труда составил 12%, а фонд оплаты труда вырос на 11%.