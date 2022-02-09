Чита, , 08:24 — REGNUM Во многих регионах России уже давно въезд на территорию особо-охраняемых природных парков — платный. В Забайкалье эта тема все еще обсуждается. По мнению владельцев турбаз, платный въезд позволит охранять окружающую среду и чаще убирать мусор. Подробности ссовещания по развитию туризма, состоявшегося в министерстве экономического развития Забайкалья, 9 февраля сообщает помощник министра экономического развития Забайкальского края Дарья Юринская.

«Правительство страны еще в июле 2020 года внесло предложение об организации платного посещения таких территорий. И речь не идет о больших суммах, пока только о символических. Однако даже такие средства способны материально поддержать наш природный парк», — сказала замминистра экономического развития Забайкалья Юлия Иванова.

Согласны с этим и владельцы туристических баз.

«Сейчас началась работа над решением многолетних проблем, таких как уборка мусора, строительство качественных дорог. Обеспечение сотовой связью. И поэтому материальная поддержка пригодится», — добавил член совета при Общественной палате региона и владелец турбазы «Надежда» Сергей Ворожейкин.

К обсуждению вопроса предложили вернуться на площадке минприроды региона, так как именно там непосредственно занимаются особо охраняемыми природными территориями.

Кроме этого, на совещании подвели итоги работы по развитию всего Ивано-Арахлейского природного парка. Уже произведен ремонт участков дороги от села Беклемишево до озера Большой Ундугун. Также создана карта с указанием границы населенных пунктов, зон отдыха, прибрежных зон, автодорог, полигонов и территории покрытия сотовой связи. Заключены договоры между турбазами и компанией «Олерон+» на вывоз мусора.

«Много еще нужно отработать вопросов для того, чтобы территория стала комфортной для отдыха населения и туристов», — подчеркнула Юлия Иванова.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние 10 лет общая доля особо охраняемых природных территорий в Забайкалье выросла на 5,5%. Созданы три федеральные ООПТ: заказник «Долина дзерена», национальный парк «Чикой», национальный парк «Кодар». Также образованы восемь региональных ООПТ. В результате реорганизации ландшафтного заказника «Ивано-Арахлейский» создан одноименный природный парк.

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