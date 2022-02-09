Новосибирск, , 08:25 — REGNUM В Новосибирской области обещают отремонтировать дорогу к двухсотлетнему селу. О ремонте сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.

Ремонт дорог City-yaroslavl.ru

«В Болотнинском районе за два года отремонтируют 4 километра автомобильной дороги до села Кривояш, — уточнили в управлении. — В 2022 году населённому пункту исполнится 211 лет».

Отмечается, что за год будут ремонтировать по 2 км: в 2022 году — с 5 по 7 км, в 2023 году — с 9 по 11 км.

Эту дорогу построили в 30-е годы прошлого века. Её общая протяженность 14,2 км.