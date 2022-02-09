Норильск, Красноярский край, , 08:21 — REGNUM В Норильске Красноярского края организована проверка по факту гибели двух подростков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тела 16-летней девушки и 15-летнего юноши были обнаружены в автомобиле, припаркованном в гараже.

В Норильске найдены тела двух подростков ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

По предварительным данным, в баке машины не было топлива, а в замке зажигания находился ключ. Девушка жила с отцом, который и обнаружил тела погибших, а юноша — с бабушкой и опекуном.

«Дети отсутствовали дома с 06 февраля 2022 года, взрослые не предпринимали мер к их розыску полагая, что они проводят время друг у друга. Предположительно, смерть подростков наступила в результате отравления угарным газом», — отметили в управлении.

Следователи в ходе проверки намерены оценить работу сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Процессуальное решение будет принято по её итогам.

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