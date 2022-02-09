Брест, Белоруссия, , 08:20 — REGNUM В ходе военных учений Союзного государства России и Белоруссии российские военные развернули на полигоне в Брестской области систему противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

«Боевые расчёты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа готовятся заступить на боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации на полигоне в Брестской области в ходе проверки сил реагирования Союзного государства», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что в данный момент личным составом проведена отработка развертывания боевой техники на позициях и начаты тренировки по контролю воздушного пространства.

При этом отмечается, что ранее личный состав подразделений ПВО Восточного военного округа совершил марш комбинированным способом протяженностью более девять тыс. км из пункта дислокации в Хабаровском крае и им были проведены инженерное оборудование и маскировка стартовых позиций, командных пунктов, а также техническое обслуживание техники.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в десяти субъектах Юга России, Северного Кавказа, а также в Абхазии и Южной Осетии начались тактические военные учения.