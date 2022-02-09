Владивосток, 9 февраля 2022, 08:28 — REGNUM Прокуратура Советского района Владивостока начала проверку по факту утечки аммиака на территории производственного комплекса «Ратимир», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого ведомства.
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На место происшествия выехал и.о. прокурора Советского района Владимир Синенко.
Отмечается, что утечка аммиака из холодильной установки привела к превышению допустимых показателей концентрации вредных веществ в воздухе. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, утечка аммиака во Владивостоке была небольшая — меньше пяти литров. Более 400 сотрудников предприятия вышли из здания. Пострадавших нет.