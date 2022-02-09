Вашингтон, 9 февраля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

(сс) Michael Miller Евгений Кузнецов

В составе «Коламбуса» дубль оформил нападающий Патрик Лайне, ещё по шайбе забросили Адам Боквист, Трей Фикс-Волански и Бун Дженнер.

У «Вашингтона» точными бросками отметились российский нападающий Евгений Кузнецов с передачи Александра Овечкина, а также Гарнет Хэтэуэй, Ник Дауд и Том Уилсон.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 10-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 43 очка. «Вашингтон» идёт на седьмом месте в Восточной конференции с 59 очками.

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