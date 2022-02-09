Москва, 9 февраля 2022, 08:17 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) наверняка расширит срок изучения сертификации газопровода «Северный поток — 2» до максимально возможных четырех месяцев, но шансы на сертификацию большие. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Чижов отметил, что для ЕС Швейцария — страна недостаточно европейская. После завершения всех необходимых процедур должен возобновиться процесс сертификации германским регулятором.
Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру ее сертификации временно приостановили, т.к. регулятор посчитал необходимым создать в Германии «дочку» Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию, согласно европейскому законодательству. Против трубопровода активно выступают США.
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