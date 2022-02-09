Москва, , 08:17 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) наверняка расширит срок изучения сертификации газопровода «Северный поток — 2» до максимально возможных четырех месяцев, но шансы на сертификацию большие. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

«Каков формальный предлог для затягивания этого процесса? Консорциуму Nord Stream 2, который зарегистрирован в Швейцарии, пришлось создавать «дочку» в Германии, чтобы пройти сертификацию в этой стране», — сказал он.

Чижов отметил, что для ЕС Швейцария — страна недостаточно европейская. После завершения всех необходимых процедур должен возобновиться процесс сертификации германским регулятором.

«Я почему-то не сомневаюсь, что срок рассмотрения этого дела в ЕК будет в ручном режиме расширен до максимально возможного, то есть до четырех месяцев. Так что решение по «Северному потоку — 2» будет не раньше июля», — добавил постпред, подчеркнув, что шансы на сертификацию газопровода «большие».

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру ее сертификации временно приостановили, т.к. регулятор посчитал необходимым создать в Германии «дочку» Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию, согласно европейскому законодательству. Против трубопровода активно выступают США.

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