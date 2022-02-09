Баку, , 08:15 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 8 февраля выявили 7032 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 17 889 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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За время пандемии в стране выявили 710 366 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 653 797 человек, в том числе 5285 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 47 649 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8920 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 22 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 4680 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 11 442 тестов. Выздоровевшими медики признали 2134 человека. Смерть наступила у 27 пациентов с диагнозом COVID-19.