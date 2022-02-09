Уфа, 9 февраля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Тело мужчины обнаружили во время тушения пожара в автомобиле в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Greg Matthews Горящий автомобиль

Сообщается, что утром 9 февраля спасатели Уфимского района получили информацию о том, что в п. Чесноковка загорелась автомашина.

Прибыв на место происшествия, они установили, что горит автомашина Лада Приора. В ходе борьбы с огнем в автомобиле было обнаружено тело мужчины 1988 года рождения.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что микроавтобус с туристами попал в ДТП в Башкирии.