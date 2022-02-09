Нур-Султан, , 08:13 — REGNUM В Казахстане растёт количество бедных людей, которые «утопают в долгах». Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании правительства.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«В настоящее время оклад порядка 1 млн граждан не доходит до прожиточного минимума. Это самый худший показатель за последние десять лет. При этом даётся пустой прогноз, что средняя заработная плата продолжит расти», — сказал Токаев.

Он отметил, что доходы населения растут медленно, а чиновники в докладах пускают «пыль в глаза». Президент напомнил, что поручил подготовить программу, которая повысит доходы жителей республики.

Токаев также отметил, что роста доходов недостаточно, необходимо провести мероприятия, которые сократят «неуместные» расходы граждан.

Стоит отметить, депутат парламента Казахстана Ерлан Саиров 2 февраля заявил, что по неофициальным оценкам экспертов в стране 1,5 млн человек имеют доходы ниже прожиточного минимума. При этом в Казахстане один самых низких уровней прожиточного минимума в мире — $2,8 в день.

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