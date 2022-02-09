Нур-Султан, , 08:13 — REGNUM На заводе «Тыныс» в Казахстане, являющемся одним из наиболее крупных машиностроительных предприятий Акмолинской области республики, в текущем году будет запущено производство автоматов Калашникова. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.

Калашников

«В течение года в Кокшетау (административный центр Акмолинской области — ред.) планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что автоматы АК-12 и АК-15 будут производить на базе завода «Тыныс» и добавляется, что предприятия Казахстана в нынешнем году намерены реализовать несколько перспективных проектов.

При этом АО «Авиаремонтный завод №405» будет собирать вертолеты Ми-171Ш, ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» построит сервисный центр для обслуживания самолетов Airbus, а АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» начнет производство технических средств охраны границы.

Кроме того, АО «Тыныс», ТОО «Алма ДК» и «Милитарм» собираются производить средства радиационной и химической защиты, ТОО Steel manufacturing — боеприпасы для автоматов, ТОО «Казахстан Парамаунт инжиниринг» — бронеколесные машины «Барыс 8×8», а АО «Семей инжиниринг» будет вести модернизацию бронетанковой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что визит в Россию казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева состоится 10−11 февраля.