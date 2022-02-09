Улан-Удэ, , 08:11 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки подтверждено восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все скончавшиеся были в возрасте старше 65 лет.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 2670 человек. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 102 580, в том числе за последние сутки выявлено 1562.

«Выздоровели от COVID-19 — 81 678 (+901) человек, дополнительно снято с наблюдения — 2701», — добавили в оперштабе.