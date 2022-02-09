Биробиджан, , 08:15 — REGNUM Администрация столицы Еврейской автономии не предпринимает должных мер по содержанию городских дорог в надлежащем состоянии. К такому выводу пришла прокуратура региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля в надзорном ведомстве.

Снег на дорогах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Поводом для претензий стали неочищенные от снега перекрёстки, межквартальные проезды, остановки и тротуары в Биробиджане. Автомобилисты и пешеходы вынуждены преодолевать наледь и снежный накат, обочины не чищены, на дорогах — колеи.

В адрес руководства города внесено представление об устранении нарушений. К управлению ЖКХ мэрии города был направлен иск с требованием почистить дороги, он удовлетворён судом. В отношении курирующего снегоочистку ведомства также возбуждено административное дело по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), госстурктура оштрафована на 120 тыс рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с очисткой города от снега стали одной из причин увольнения главы города Александра Головатого. Свою должность он покинул 30 декабря 2021 года. Сейчас его обязанности исполняет 23-летний руководитель городской думы Антон Болтов.