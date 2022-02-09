Чита, , 08:08 — REGNUM Увеличить число зарегистрированных в Забайкальском крае предприятий бизнеса и самозанятых, ощутимо поддержать существующих бизнесменов — такие планы на 2022 году поставило перед собой министерство экономического развития региона. Подробности 9 февраля сообщает помощник министра экономического развития Забайкальского края Дарья Юринская.

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Ведомство уже готовит законопроект о поддержке социального предпринимательства. Благодаря этому в 2022 году в Забайкалье кратно увеличится число социальных предприятий.

«Конечно, главным инструментом для достижения этих целей является господдержка. Мы предлагаем налоговые льготы по упрощенной системы налогообложения для пострадавших отраслей. Будем и дальше помогать развивать предпринимательство в районах», — пояснил вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

По его словам, в центре внимания сейчас — предприятия, пострадавшие от пандемии, в том числе восстановление бизнеса, который в этот период был ликвидирован.

«Хотим вернуть обратно тех, кто зарегистрировал свое дело в других регионах. Всего помощь получат более 3,2 тысячи бизнесменов», — подчеркнул чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года помощь уже оказана семи предприятиям в сфере бизнеса. Общая сумма финансовых средств составила 8,96 миллиона рублей.

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