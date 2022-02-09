Кишинёв, , 08:07 — REGNUM В Молдавии в течение суток 8 февраля в ходе 10 648 исследований выявили 2742 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 471 524 носителя SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 414 014 человек, в том числе 3781 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 3329 пациентов с COVID-19, в том числе 241 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 802 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 26 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 1511 заражений коронавирусом в результате проведения 7053 тестов. Врачи выписали за сутки 3094 человека, умерли 12 пациентов с COVID-19.