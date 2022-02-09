Пекин, , 08:06 — REGNUM Сноубордистка из Андорры Маэва Эстевес во время выступления на Олимпийских играх в Пекине в квалификации соревнований по сноуборд-кроссу получила тяжёлую травму, после чего медики эвакуировали её с олимпийской трассы на носилках.

Сноуборд

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Причиной неудачного падения на спину стала техническая ошибка, допущенная спортсменкой. На время эвакуации Эстевес, отправленной в ближайшую больницу, соревнования были приостановлены.

26-летняя Эстевес впервые участвует в Олимпиаде. На юношеских Олимпийских играх 2012 года она заняла 14-е место в хафпайпе.

Как сообщало ИА REGNUM, третье место завоевал в спринте свободным стилем на Олимпиаде в Пекине российский лыжник Александр Терентьев.

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