Уфа, , 08:07 — REGNUM Ушел из жизни депутат государственного собрания Башкирии третьего, четвертого и шестого созывов Ильдар Тимергалин. Об этом сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

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Сообщается, что Ильдар Тимергалин скончался 8 февраля на 62-м году жизни.

Председатель госсбрания Константин Толкачев выразил соболезнования его родным и близким.

«Тяжелая болезнь вырвала из наших рядов коллегу, товарища и соратника. Известный государственный и общественный деятель, депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан трех созывов, Ильдар Сагитович внес весомый вклад в становление регионального парламентаризма. Многие годы он отдал развитию сельского хозяйства, возглавлял республиканские агропромышленные предприятия, занимал высокую должность заместителя премьер-министра правительства республики Башкортостан. Человек с активной жизненной позицией, настоящий профессионал, ответственный и принципиальный руководитель, он душой болел за интересы дела. Коллеги и все, кто знал Ильдара Сагитовича, уважали его за исключительную работоспособность, личную порядочность и доброжелательность. Таким он останется в нашей памяти. Прошу передать слова сердечного сочувствия и поддержки всем родным и близким», — приводит пресс-служба текст телеграммы, направленной супруге покойного.