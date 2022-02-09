Кишинёв, , 08:05 — REGNUM Большинство жителей Молдавии не поддерживают присоединение страны к Румынии. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённого румынским Институтом политических наук и международных отношений «Ион И. К. Брэтиану» (ISPRI) и молдавским институтом развития и социальных инициатив IDIS Viitorul, сообщает портал CBS Research.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно представленным данным, участникам опроса задали вопрос, как бы они проголосовали, если бы завтра был референдум. За объединение двух соседних республик высказались 34,4% респондентов, а 49,6% — были против.

Кроме того, 4,1% опрошенных сказали, что не стали бы участвовать в референдуме. Ещё 10,2% не могли определиться. Исследователи отмечают, среди тех, кто был против присоединения, преобладали пожилые граждане.

Опрос проводился с 24 января по 5 февраля. В исследовании участвовали 1134 человека. Погрешность оценена на уровне 3%.

Стоит отметить, ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что пока рано проводить референдум о присоединении к Румынии, так как слишком много противников этой идеи. По её мнению, нужно время, чтобы сторонников объединения стало больше.